Кирилл Капризов назначен капитаном сборной России на молодежном ЧМ по хоккею

МОСКВА, 25 декабря. /ТАСС/. Нападающий уфимского "Салавата Юлаева" Кирилл Капризов будет капитаном сборной России по хоккею на молодежном чемпионате мира. Об этом сообщает пресс-служба Федерации хоккея России (ФХР).

Ассистентами 19-летнего Капризова назначены форвард Данила Квартальнов и защитник Егор Рыков.

"Это высокая честь и большая ответственность для меня, приложу все усилия, чтобы проявить себя как настоящий капитан и лидер команды, - сказал Капризов. - Знаю, как молодежный чемпионат мира популярен в нашей стране и как много болельщиков будут не спать ночами и следить за играми. Чувствуем эту поддержку и будем стараться порадовать всех результатом и игрой".

Молодежный чемпионат мира пройдет в Монреале и Торонто с 26 декабря по 5 января. Подопечные Валерия Брагина свой первый матч проведут 27 декабря против канадцев.