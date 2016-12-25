Китайский клуб заинтересован в приобретении футболиста "Барселоны" Турана

МОСКВА, 25 декабря. /ТАСС/. Китайский футбольный клуб "Гуанчжоу Эвергранд" заинтересован в приобретении полузащитника испанской "Барселоны" Арда Турана. Об этом сообщает портал Tuttomercatoweb.

По информации издания, китайский клуб готов предложить 29-летнему полузащитнику контракт на три года, по которому он заработает €50 млн.

Туран перешел в "Барселону" в 2015 году из испанского "Атлетико". В текущем сезоне он провел за клуб 19 матчей, в которых забил 11 голов и отдал семь голевых передач.