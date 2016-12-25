Российский боксер Ковалев может побороться за титул чемпиона WBC

МОСКВА, 25 декабря. /ТАСС/. Российский боксер Сергей Ковалев может вступить в борьбу за титул чемпиона мира по версии Всемирного боксерского совета (WBC). Об этом заявил президент организации Маурисио Сулейман, слова которого приводит портал Boxingscene.

Ковалев занял второе место в обновленном рейтинге организации в полутяжелом весе.

"Ковалев вернулся в рейтинг, потому что он заслуживает высокого положения в нем, - сказал Сулейман. - Теперь он может побороться за наш титул".

Ковалев 20 ноября проиграл американцу Андре Уорду единогласным решением судей и потерял титулы чемпиона мира по версиям Всемирной боксерской ассоциации (WBA), Всемирной боксерской организации (WBO) и Международной боксерской федерации (IBF).

На счету Ковалева 30 побед (26 - нокаутом), одно поражение и одна ничья.