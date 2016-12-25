Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 24.12:
$ 60.85
€ 63.54
^
Лента новостей
Разделы сайта
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Российский боксер Ковалев может побороться за титул чемпиона WBC

Спорт
25 декабря, 23:52 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 25, декабря. /ТАСС
"Ковалев вернулся в рейтинг, потому что он заслуживает высокого положения в нем, теперь он может побороться за наш титул", - сказал президент WBC Маурисио Сулейман
Материал из 1 страницы
Сергей Ковалев

Сергей Ковалев

© Валерий Шарифулин/ТАСС, архив

МОСКВА, 25 декабря. /ТАСС/. Российский боксер Сергей Ковалев может вступить в борьбу за титул чемпиона мира по версии Всемирного боксерского совета (WBC). Об этом заявил президент организации Маурисио Сулейман, слова которого приводит портал Boxingscene.

Ковалев занял второе место в обновленном рейтинге организации в полутяжелом весе.

"Ковалев вернулся в рейтинг, потому что он заслуживает высокого положения в нем, - сказал Сулейман. - Теперь он может побороться за наш титул".

Ковалев 20 ноября проиграл американцу Андре Уорду единогласным решением судей и потерял титулы чемпиона мира по версиям Всемирной боксерской ассоциации (WBA), Всемирной боксерской организации (WBO) и Международной боксерской федерации (IBF).

На счету Ковалева 30 побед (26 - нокаутом), одно поражение и одна ничья.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
В других СМИ
Фото
Эпизод матча "Спартак" - "Локомотив"
8
Ретро, Сталин и "Победа": ХК "Спартак" одержал победу в свой юбилей
Хоккеисты сборной России
10
Российские хоккеисты заняли второе место на Кубке Первого канала
Криштиану Роналду
14
Хет-трик Роналду помог "Реалу" выиграть клубный чемпионат мира
Интересное
От провала на Евро к прообразу команды-2018: год сборной России
"Великий тренер и большой мотиватор": 70 лет Гусу Хиддинку
Матч на все времена. Дерби "Спартак" — ЦСКА в фотографиях
Россия 2016
100 лучших фотографий агентства ТАСС
Что искали россияне в 2016 году
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Джордж Майкл скончался в возрасте 53 лет
2
Захарова: "радость" по поводу аварии Ту-154 выражают киевские радикалы и националисты
3
Источник: версия теракта в расследовании крушения Ту-154 не является основной
4
Крушение самолета Ту-154 Минобороны РФ. Хроника событий
5
Минобороны РФ опубликовало списки пассажиров разбившегося Ту-154
6
Биография Елизаветы Глинки
7
Александр Бречалов: в ближайшей перспективе у нас война, настоящая война за экологию
Темы дня