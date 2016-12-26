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ЧМ по быстрым шахматам и блицу стартует с участием Карякина и Карлсена

Спорт
26 декабря, 0:32 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 26, декабря. /ТАСС
Турнир пройдет в столице Катара
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Магнус Карлсен и Сергей Карякин

Магнус Карлсен и Сергей Карякин

© EPA/JUSTIN LANE

МОСКВА, 26 декабря. /ТАСС/. Чемпионат мира по быстрым шахматам и блицу стартует в понедельник в столице Катара Дохе. В турнире примет участие чемпион мира норвежец Магнус Карлсен, который год назад победил в мировом первенстве по рапиду, конкуренцию ему вновь может составить российский гроссмейстер Сергей Карякин.

Через месяц после матча за мировую шахматную корону между Карлсеном и Карякиным в Нью-Йорке эти гроссмейстеры снова сядут за доску. 30 ноября Карлсену удалось защитить свой титул, он победил россиянина на тай-брейке. Карлсен выиграл у Карякина две партии в быстрые шахматы, что неожиданностью не стало, учитывая, что норвежец год назад в Берлине победил на чемпионате мира в рапиде. При этом в блице сильнейшим в мире стал российский гроссмейстер Александр Грищук.

В Дохе соревнования пройдут в открытой категории, где заявлены более 120 участников, и среди женщин (36). Помимо Карлсена, Карякина и Грищука, на турнире выступит элита мировых шахмат - армянин Левон Аронян, Хикару Накамура из США, индиец Вишванатан Ананд, француз Максим Вашье-Лаграв, азербайджанец Шахрияр Мамедьяров и другие. 23 участника открытого турнира имеют рейтинг свыше 2700 пунктов, среди них россияне Ян Непомнящий, Петр Свидлер, Евгений Томашевский, Никита Витюгов, Эрнесто Инаркиев, Дмитрий Яковенко.

Среди фаворитов женского турнира россиянка Александра Костенюк, ее соотечественницы Екатерина Лагно и Валентина Гунина, а также китаянка Цзюй Вэньцзюнь, украинка Анна Музычук, Хумпи Конеру и Харика Дронавалли из Индии.

Быстро и еще быстрее

26-28 декабря состоится турнир по быстрым шахматам по швейцарской системе из 15 туров, 29-30 декабря - блиц (21 тур). Женщины проведут 12 и 17 туров соответственно. Контроль времени в быстрых шахматах - 15 минут на партию с добавлением по 10 секунд за каждый ход, в блице - 3 минуты с добавлением двух секунд за ход.

Призовой фонд открытого турнира составляет $400 тысяч, из которых победители как в рапиде, так и блице получат по $40 тысяч. Женщины разыграют $80 тыс. (по 10 за победу в каждом виде).

Чемпионаты мира по быстрым шахматам и блицу под эгидой Международной федерации шахмат (FIDE) стали проводиться с 1992 года, хотя неофициальные турниры проходили с 1970 года, их победителями становились Роберт Фишер, Михаил Таль, Анатолий Карпов. Два последних чемпионата мира по быстрым шахматам выиграл Карлсен, который в 2014 году также стал первым в блице. Сергей Карякин в 2012 году стал чемпионом мира по рапиду.

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