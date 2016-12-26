Матч между сборными России и Канады на молодежном ЧМ по хоккею начнется с минуты молчания

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МОСКВА, 26 декабря. /ТАСС/. Матч молодежного чемпионата мира по хоккею между командами России и Канады начнется с минуты молчания в память о погибших в результате крушения самолета Ту-154 Министерства обороны. Об этом сообщила пресс-служба Федерации хоккея России.
Встреча Канада - Россия пройдет в ночь на вторник в Торонто, начало - 04:00 мск.
Самолет потерпел крушение в воскресенье утром неподалеку от Сочи. Он направлялся на авиабазу Хмеймим (Сирия), на его борту находились восемь членов экипажа и 84 пассажира - военнослужащие, представители СМИ и музыканты ансамбля имени Александрова.