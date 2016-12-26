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Матч между сборными России и Канады на молодежном ЧМ по хоккею начнется с минуты молчания

Спорт
26 декабря, 0:21 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 26, декабря. /ТАСС
Встреча состоится в ночь на вторник в Торонто
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© Елена Руско/ТАСС, архив

МОСКВА, 26 декабря. /ТАСС/. Матч молодежного чемпионата мира по хоккею между командами России и Канады начнется с минуты молчания в память о погибших в результате крушения самолета Ту-154 Министерства обороны. Об этом сообщила пресс-служба Федерации хоккея России.

Встреча Канада - Россия пройдет в ночь на вторник в Торонто, начало - 04:00 мск.

Самолет потерпел крушение в воскресенье утром неподалеку от Сочи. Он направлялся на авиабазу Хмеймим (Сирия), на его борту находились восемь членов экипажа и 84 пассажира - военнослужащие, представители СМИ и музыканты ансамбля имени Александрова.

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