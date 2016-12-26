"Кливленд" победил "Голден Стэйт" в матче НБА

МОСКВА, 26 декабря. /ТАСС/. "Кливленд" обыграл "Голден Стэйт" со счетом 109:108 в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).

Самым результативным игроком встречи стал форвард гостей Кевин Дюрэнт с 36 очками, также он совершил 15 подборов. Леброн Джеймс в составе "Кливленда" набрал 31 очко и сделал 13 подборов. Решающее двухочковое попадание за 3,4 секунды до конца встречи совершил защитник хозяев Кайри Ирвинг.

Команды встречались в финале плей-офф НБА прошлого сезона. "Кливленд" одержал победу в серии со счетом 4-3.

"Кливленд" лидирует в турнирной таблице Восточной конференции, одержав 23 победы в 29 играх. "Голден Стэйт" занимает первое место на Западе, победив 27 раз в 32 матчах.