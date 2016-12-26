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СМИ: "Ливерпуль" намерен приобрести футболиста "Спартака" Промеса

Спорт
26 декабря, 1:55 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 26, декабря. /ТАСС
Английский клуб хочет активировать опцию выкупа полузащитника за $20 млн
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Квинси Промес

Квинси Промес

© Сергей Савостьянов/ТАСС

МОСКВА, 26 декабря. /ТАСС/. Английский футбольный клуб "Ливерпуль" предпримет попытку приобрести полузащитника российского "Спартака" Квинси Промеса в зимнее трансферное окно. Об этом сообщает английская газета "Mirror".

По данным издания, "Ливерпуль" хотел заполучить немца Юлиана Дракслера, но тот выбрал французский ПСЖ, теперь главной трансферной целью наставника английского клуба Юргена Клоппа является Промес. По информации газеты, в контракте 24-летнего голландца со "Спартаком" прописана возможность выкупа за $20 млн.

Голландский нападающий провел в текущем сезоне чемпионата России 14 матчей и забил шесть голов. "Спартак" после 17 туров лидирует в турнирной таблице, имея в активе 40 очков.

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