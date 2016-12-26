Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 24.12:
$ 60.85
€ 63.54
^
Лента новостей
Разделы сайта
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

СМИ: футболист "Реала" Пепе может продолжить карьеру в Китае

Спорт
26 декабря, 3:49 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 26, декабря. /ТАСС
Один из клубов Поднебесной предлагает португальцу удвоение зарплаты
Материал из 1 страницы
Пепе

Пепе

© EPA/MARIO CRUZ

МОСКВА, 26 декабря. /ТАСС/. Защитник мадридского "Реала" Пепе может перейти в один из китайских футбольных клубов в зимнее трансферное окно. Об этом сообщает испанская газета Marca.

Отмечается, что 33-летний португалец, срок контракта которого истекает летом 2017 года, не ведет переговоры о его продлении. По данным издания, Пепе имеет предложения сразу от нескольких китайских клубов, один из них предлагает двукратное увеличение зарплаты футболисту.

Пепе является третьим капитаном "Реала". Вместе со сборной Португалии он стал чемпионом Европы 2016 года. Португалец занял девятое место в списке претендентов на приз лучшему игроку мира - "Золотой мяч". В текущем розыгрыше чемпионата Испании он провел за "Реал" восемь матчей, в которых забил один мяч.

Смотрите также

СМИ: футболисту Ибрагимовичу в Китае готовы предложить контракт на €120 млн в год
СМИ: китайский "Шанхай СИПГ" готов заплатить "Зениту" за Витселя €25 млн
Футболист ПСЖ Ди Мария может перейти в один из китайских клубов
Китайские клубы предложат Руни зарплату 700 тыс. фунтов в неделю
Футболист "Челси" Оскар перейдет в "Шанхай СИПГ"

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
В других СМИ
Фото
Эпизод матча "Спартак" - "Локомотив"
8
Ретро, Сталин и "Победа": ХК "Спартак" одержал победу в свой юбилей
Хоккеисты сборной России
10
Российские хоккеисты заняли второе место на Кубке Первого канала
Криштиану Роналду
14
Хет-трик Роналду помог "Реалу" выиграть клубный чемпионат мира
Интересное
От провала на Евро к прообразу команды-2018: год сборной России
"Великий тренер и большой мотиватор": 70 лет Гусу Хиддинку
Матч на все времена. Дерби "Спартак" — ЦСКА в фотографиях
Россия 2016
100 лучших фотографий агентства ТАСС
Что искали россияне в 2016 году
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
СМИ: причиной смерти Джорджа Майкла могла стать сердечная недостаточность
2
Захарова: "радость" по поводу аварии Ту-154 выражают киевские радикалы и националисты
3
Крушение самолета Ту-154 Минобороны РФ. Хроника событий
4
Платная парковка впервые появится в 17 районах Москвы
5
Полиция трактует смерть Джорджа Майкла как невыясненную
6
Джордж Майкл скончался в возрасте 53 лет
7
Биография Елизаветы Глинки
Темы дня