СМИ: футболист "Реала" Пепе может продолжить карьеру в Китае

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МОСКВА, 26 декабря. /ТАСС/. Защитник мадридского "Реала" Пепе может перейти в один из китайских футбольных клубов в зимнее трансферное окно. Об этом сообщает испанская газета Marca.
Отмечается, что 33-летний португалец, срок контракта которого истекает летом 2017 года, не ведет переговоры о его продлении. По данным издания, Пепе имеет предложения сразу от нескольких китайских клубов, один из них предлагает двукратное увеличение зарплаты футболисту.
Пепе является третьим капитаном "Реала". Вместе со сборной Португалии он стал чемпионом Европы 2016 года. Португалец занял девятое место в списке претендентов на приз лучшему игроку мира - "Золотой мяч". В текущем розыгрыше чемпионата Испании он провел за "Реал" восемь матчей, в которых забил один мяч.