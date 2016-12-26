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Организаторы боя Поветкин-Стиверн не будут подавать иск из-за отмены поединка

Спорт
26 декабря, 11:28 UTC+3 ЕКАТЕРИНБУРГ ЕКАТЕРИНБУРГ 26, декабря. /ТАСС
Как сообщил исполнительный директор "РМК Боксинг промоушнз" Алексей Титов, компания не понесла серьезных убытков
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 26 декабря. /ТАСС/. Организаторы поединка за звание "временного" чемпиона мира по версии Всемирного боксерского совета (ВБС) между россиянином Александром Поветкиным и канадцем Бермейном Стиверном не будут подавать иск ни к одной из сторон сорванного боя. Об этом на пресс- конференции в Уральском региональном информационном центре ТАСС сообщил исполнительный директор компании-организатора поединка "РМК Боксинг промоушнз" Алексей Титов.

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"Мы не будем подавать иск, так как мы не понесли больших убытков. Единственный финансовый ущерб - это сданные зрителями билеты, но их не больше 100. Мы уверены, что Александр (Поветкин - прим. ТАСС) был "чистым", без допинга", - сказал Титов.

Он добавил, что основное разбирательство может быть между промоутерами боксеров. "На данный момент ни одна сторона еще не подала судебных исков", - резюмировал исполнительный директор "РМК Боксинг промоушнз".

В допинг-пробе Поветкина от 6 декабря было обнаружено минимальное количество запрещенного вещества остарина, в связи с чем Всемирный боксерский совет отказался санкционировать бой россиянина против канадца. Соперником Поветкина по поединку 17 декабря стал француз Жоанн Дюопа, которого российский боксер нокаутировал в шестом раунде. Позднее стало известно, что допинг-пробы Поветкина от 13 и 15 декабря дали отрицательный результат.

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