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Шишкарев переизбран на пост президента Федерации гандбола России

Спорт
26 декабря, 11:29 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 26, декабря. /ТАСС
Он возглавляет федерацию с апреля 2015 года
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Сергей Шишкарев

Сергей Шишкарев

© Дмитрий Серебряков/ТАСС

МОСКВА, 26 декабря. /ТАСС/. Сергей Шишкарев единогласно переизбран на пост главы Федерации гандбола России (ФГР). Решение было принято на отчетно-выборной конференции организации.

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Выборы прошли в понедельник в здании гостиницы "Украина". Шишкарев был единственным кандидатом на этот пост. Работа исполкома ФГР была признана удовлетворительной.

"Я не сильно волновался, - отметил Шишкарев. - Я вдохновлен теми результатами, которыми мы можем гордиться. Я влюбился в этот вид спорта, хотя он был сначала для меня немного чужим".

"Самое яркое впечатление - участие в олимпийском цикле, где я со своим старшим братом Евгением Трефиловым (главный тренер женской сборной) пережил этот невероятный период. Я бы посчитал для себя предательством уйти из федерации в такой момент", - добавил Шишкарев.

Шишкарев возглавляет федерацию с апреля 2015 года.

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