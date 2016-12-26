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Шишкарев: мужская и женская сборные РФ по гандболу должны отобраться на ОИ-2020

Спорт
26 декабря, 11:38 UTC+3 МОСКВА /Корр. ТАСС, Сергей Фукс
Россиянки стали чемпионками Игр в Рио-де-Жанейро, в то время как мужская сборная на Олимпиаду-2016 не пробилась
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Гандболистки сборной России после победы в финальном матче Игр-2016

Гандболистки сборной России после победы в финальном матче Игр-2016

© Валерий Шарифулин/ТАСС

МОСКВА, 26 декабря. /Корр. ТАСС Сергей Фукс/. Перед мужской и женской сборными России по гандболу поставлена задача отобраться на Олимпийские игры 2020 года в Токио. Об этом заявил действующий президент Федерации гандбола России (ФГР) Сергей Шишкарев на отчетно-выборной конференции организации.

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Конференция проходит в понедельник в гостинице "Украина". Шишкарев был единственным кандидатом на пост главы ФГР и был переизбран на пост единогласно. Он занимает пост президента федерации с апреля 2015 года.

Женская национальная команда стала чемпионом Игр в Рио- де-Жанейро, мужская сборная в Олимпиаде-2016 участия не принимала. "Одной из главных задач на ближайший цикл является попадание и мужской, и женской сборных на Игры-2020", - сказал Шишкарев.

Также глава ФГР заявил о возможном расширении мужской суперлиги с 12 до 14 клубов.

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