Шишкарев: мужская и женская сборные РФ по гандболу должны отобраться на ОИ-2020

МОСКВА, 26 декабря. /Корр. ТАСС Сергей Фукс/. Перед мужской и женской сборными России по гандболу поставлена задача отобраться на Олимпийские игры 2020 года в Токио. Об этом заявил действующий президент Федерации гандбола России (ФГР) Сергей Шишкарев на отчетно-выборной конференции организации.

Конференция проходит в понедельник в гостинице "Украина". Шишкарев был единственным кандидатом на пост главы ФГР и был переизбран на пост единогласно. Он занимает пост президента федерации с апреля 2015 года.

Женская национальная команда стала чемпионом Игр в Рио- де-Жанейро, мужская сборная в Олимпиаде-2016 участия не принимала. "Одной из главных задач на ближайший цикл является попадание и мужской, и женской сборных на Игры-2020", - сказал Шишкарев.

Также глава ФГР заявил о возможном расширении мужской суперлиги с 12 до 14 клубов.