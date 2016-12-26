Стадион ЧМ-2018 в Екатеринбурге могут использовать для боксерских боев

ЕКАТЕРИНБУРГ, 26 декабря. /ТАСС/. Стадион, который строится к чемпионату мира по футболу 2018 года в Екатеринбурге, в дальнейшем может быть использован для проведения международных боксерских поединков. Об этом на пресс-конференции в Уральском региональном информационном центре ТАСС сообщил исполнительный директор "РМК Боксинг промоушнз" Алексей Титов.

"Стадион, который сейчас находится на реконструкции к ЧМ-2018, будет вмещать 35 тысяч зрителей, затем - 23 тысячи. Мы уверены, что это хороший вариант для проведения масштабных международных боксерских поединков, чтобы каждый раз нам не возводить трибуны и оборудовать зал. Так делается во всем мире - поединки проходят на самых вместительных аренах. Надеемся, что Центральный стадион в летнее время будет использоваться для бокса с 2019 года", - сказал Титов.

По его словам, газон нового стадиона не пострадает. "Есть технологии, когда делается специальное покрытие, на которое устанавливаются ринг и партер. Уверены, что проведение крупных боксерских боев привлечет в Екатеринбург туристов не только из России, но и мира", - уточнил он.

17 декабря в Екатеринбурге должен был пройти поединок за звание "временного" чемпиона мира по версии Всемирного боксерского совета (ВБС) между Александром Поветкиным и канадцем Бермейном Стиверном, но из-за положительной допинг- пробы россиянина бой сорвался. Соперником Поветкина по поединку в Екатеринбурге стал француз Жоанн Дюопа, которого российский боксер нокаутировал в шестом раунде. Для проведения бокса в выставочном комплексе "Екатеринбург- ЭКСПО" построили ринг и трибуны на 15 тыс. зрителей.

Современная арена строится в Екатеринбурге на месте стадиона, открытого в 1956 году. Согласно проекту, сохранен исторический фасад здания, который официально признан объектом культурного наследия как пример общественного спортивного сооружения середины XX века, выполненного в формах советской неоклассики. Во время проведения чемпионата мира арена будет вмещать 35 тысяч зрителей. После завершения турнира ее вместимость будет сокращена до 23 тысяч человек.