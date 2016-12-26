Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Крушение Ту-154 Минобороны РФ
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 24.12:
$ 60.85
€ 63.54
^
Лента новостей
Разделы сайта
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Стадион ЧМ-2018 в Екатеринбурге могут использовать для боксерских боев

Спорт
26 декабря, 11:54 UTC+3 ЕКАТЕРИНБУРГ ЕКАТЕРИНБУРГ 26, декабря. /ТАСС
Реконструируемую арену могут начать использовать для проведения поединков с 2019 года
Материал из 1 страницы
Реконструкция стадиона в Екатеринбурге

Реконструкция стадиона в Екатеринбурге

© Донат Сорокин/ТАСС

ЕКАТЕРИНБУРГ, 26 декабря. /ТАСС/. Стадион, который строится к чемпионату мира по футболу 2018 года в Екатеринбурге, в дальнейшем может быть использован для проведения международных боксерских поединков. Об этом на пресс-конференции в Уральском региональном информационном центре ТАСС сообщил исполнительный директор "РМК Боксинг промоушнз" Алексей Титов.

"Стадион, который сейчас находится на реконструкции к ЧМ-2018, будет вмещать 35 тысяч зрителей, затем - 23 тысячи. Мы уверены, что это хороший вариант для проведения масштабных международных боксерских поединков, чтобы каждый раз нам не возводить трибуны и оборудовать зал. Так делается во всем мире - поединки проходят на самых вместительных аренах. Надеемся, что Центральный стадион в летнее время будет использоваться для бокса с 2019 года", - сказал Титов.

Смотрите также
План по управлению наследием ЧМ-2018 в Екатеринбурге представлен экспертам ООН и ФИФА

По его словам, газон нового стадиона не пострадает. "Есть технологии, когда делается специальное покрытие, на которое устанавливаются ринг и партер. Уверены, что проведение крупных боксерских боев привлечет в Екатеринбург туристов не только из России, но и мира", - уточнил он.

17 декабря в Екатеринбурге должен был пройти поединок за звание "временного" чемпиона мира по версии Всемирного боксерского совета (ВБС) между Александром Поветкиным и канадцем Бермейном Стиверном, но из-за положительной допинг- пробы россиянина бой сорвался. Соперником Поветкина по поединку в Екатеринбурге стал француз Жоанн Дюопа, которого российский боксер нокаутировал в шестом раунде. Для проведения бокса в выставочном комплексе "Екатеринбург- ЭКСПО" построили ринг и трибуны на 15 тыс. зрителей.

Современная арена строится в Екатеринбурге на месте стадиона, открытого в 1956 году. Согласно проекту, сохранен исторический фасад здания, который официально признан объектом культурного наследия как пример общественного спортивного сооружения середины XX века, выполненного в формах советской неоклассики. Во время проведения чемпионата мира арена будет вмещать 35 тысяч зрителей. После завершения турнира ее вместимость будет сокращена до 23 тысяч человек.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Темы
ЧМ-2018 по футболу
В других СМИ
Фото
Эпизод матча "Спартак" - "Локомотив"
8
Ретро, Сталин и "Победа": ХК "Спартак" одержал победу в свой юбилей
Хоккеисты сборной России
10
Российские хоккеисты заняли второе место на Кубке Первого канала
Криштиану Роналду
14
Хет-трик Роналду помог "Реалу" выиграть клубный чемпионат мира
Интересное
От провала на Евро к прообразу команды-2018: год сборной России
"Великий тренер и большой мотиватор": 70 лет Гусу Хиддинку
Матч на все времена. Дерби "Спартак" — ЦСКА в фотографиях
Россия 2016
100 лучших фотографий агентства ТАСС
Что искали россияне в 2016 году
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Песков назвал безумием слова Рынски о трагедии Ту-154
2
С трех вокзалов в Москве эвакуируют людей после сообщения об угрозе взрыва
3
В Черном море обнаружены фрагменты, предположительно, Ту-154
4
Крушение самолета Ту-154 Минобороны РФ. Хроника событий
5
Минтранс назвал основные версии катастрофы Ту-154
6
Платная парковка впервые появится в 17 районах Москвы
7
Биография Елизаветы Глинки
Темы дня