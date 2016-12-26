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Главный тренер баскетбольного клуба "Автодор" Мокин подал в отставку

Спорт
26 декабря, 11:57 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 26, декабря. /ТАСС
Временно исполнять обязанности главного тренера команды будет Владимир Анциферов
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МОСКВА, 26 декабря. /ТАСС/. Главный тренер саратовского баскетбольного клуба "Автодор", выступающего в Единой лиге ВТБ, Сергей Мокин подал в отставку. Об этом сообщается на официальном сайте команды.

"Команда потерпела ряд поражений, - сказал Мокин. - В последнем матче проиграли на своей площадке прямому конкуренту за выход в плей-офф Лиги чемпионов - ситуация, при которой я принял решение подать в отставку".

Отмечается, что временно исполнять обязанности главного тренера команды будет Владимир Анциферов, который начинал сезон в качестве наставника "Автодора-2". В сезоне-2015/16 он уже возглавлял основную команду.

В нынешнем сезоне "Автодор" занимает 11-е место в Единой лиге ВТБ, одержав в 10 матчах две победы. В турнирной таблице группы B Лиги чемпионов "Автодор" с 14 очками в активе занимает шестое место.

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