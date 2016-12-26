"Спартак" намерен приобрести футболиста "Сассуоло" Ачерби

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МОСКВА, 26 декабря. /ТАСС/. Российский футбольный клуб "Спартак" заинтересован в приобретении защитника итальянского "Сассуоло" Франческо Ачерби. Об этом сообщает портал Ita Sport Press.
Отмечается, что 28-летнего итальянца хочет видеть в своей команде главный тренер красно-белых Массимо Каррера. Переход защитника, чей контракт с "Сассуоло" заканчивается в 2018 году, может состояться уже в январе.
Ачерби выступает за "Сассуоло" с 2013 года, до этого являлся игроком "Милана", за который провел шесть игр. В нынешнем сезоне он сыграл 28 матчей во всех турнирах, забил три мяча и сделал одну результативную передачу.