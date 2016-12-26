"Зенит" может приобрести футболиста "Аякса" Гуделя за €6 млн

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МОСКВА, 26 декабря. /ТАСС/. Российский футбольный клуб "Зенит" может приобрести полузащитника голландского "Аякса" Неманью Гуделя за €6 млн. Об этом сообщает портал Soccer News.
Отмечается, что "Зенит" является основным претендентом на 25-летнего серба. Также в приобретении игрока заинтересованы немецкий "Гамбург" и английский "Саутгемптон".
Гудель выступает за "Аякс" с 2015 года. В нынешнем сезоне он провел за команду 13 матчей во всех турнирах, забил два мяча и отдал две результативные передачи.