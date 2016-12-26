Тренер сборной РФ по гандболу Воронин избран на пост гендиректора ФГР

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МОСКВА, 26 декабря. /ТАСС/. Тренер мужской сборной России Лев Воронин после чемпионата мира 2017 года сосредоточится на работе в качестве генерального директора Федерации гандбола России (ФГР). Об этом он сообщил на отчетно-выборной конференции, где был избран на данный пост.
Мировое первенство среди мужских команд пройдет во Франции с 11 по 29 января. Сборная России сыграет в группе А с командами Франции, Норвегии, Польши, Бразилии и Японии.
"Буду делать все для нашего вида спорта. Работы я не боюсь, готов заниматься развитием гандбола днем и ночью", - сказал Воронин.
Также на конференции федерации, которая проходит в гостинице "Украина", на пост президента ФГР был переизбран Сергей Шишкарев.