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Тренер сборной РФ по гандболу Воронин избран на пост гендиректора ФГР

Спорт
26 декабря, 12:43 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 26, декабря. /ТАСС
Также на конференции федерации, которая проходит в гостинице "Украина", на пост президента ФГР был переизбран Сергей Шишкарев
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МОСКВА, 26 декабря. /ТАСС/. Тренер мужской сборной России Лев Воронин после чемпионата мира 2017 года сосредоточится на работе в качестве генерального директора Федерации гандбола России (ФГР). Об этом он сообщил на отчетно-выборной конференции, где был избран на данный пост.

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Мировое первенство среди мужских команд пройдет во Франции с 11 по 29 января. Сборная России сыграет в группе А с командами Франции, Норвегии, Польши, Бразилии и Японии.

"Буду делать все для нашего вида спорта. Работы я не боюсь, готов заниматься развитием гандбола днем и ночью", - сказал Воронин.

Также на конференции федерации, которая проходит в гостинице "Украина", на пост президента ФГР был переизбран Сергей Шишкарев.

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