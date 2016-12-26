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Мужская и женская гандбольные суперлиги могут пополниться клубами из Москвы и Петербурга

Спорт
26 декабря, 12:53 UTC+3 МОСКВА /Корр. ТАСС, Сергей Фукс
На данный момент в мужской суперлиге выступают 12 команд, в женской - 11
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МОСКВА, 26 декабря. /Корр. ТАСС Сергей Фукс/. Гандбольные суперлиги среди мужских и женских команд через два года могут расшириться за счет включения клубов из Москвы и Санкт-Петербурга. Об этом журналистам сообщил президент Федерации гандбола России (ФГР) Сергей Шишкарев.

На данный момент в мужской суперлиге выступают 12 команд, в женской - 11.

"Через два года планируем расширение за счет Москвы и Санкт-Петербурга. Я убежден, что Москва как мегаполис должна иметь 2-3 клуба. Если брать регионы, то хочу, чтобы в моем родном Новороссийске появилась команда. Даже уже есть название - "Капитан", - сказал Шишкарев.

В понедельник состоялась отчетно-выборная конференция ФГР, на которой Шишкарев был переизбран на пост президента организации.

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