Глава Федерации легкой атлетики Мексики арестован по обвинению в коррупции

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МОСКВА, 26 декабря. /ТАСС/. Президент Федерации легкой атлетики Мексики Антонио Лосано был арестован по обвинению в хищении государственных средств. Об этом сообщает портал Inside the games.
Расследование началось после того, как Национальная комиссия по физической культуре и спорту приостановила финансирование федерации, так как Лосано не смог объяснить, как тратились выделенные Министерством спорта страны средства на медицинское обеспечение. Ему были предъявлены обвинения в хищении 5 млн мексиканских песо (232 тысячи евро).
Лосано возглавил Федерацию легкой атлетики Мексики в 2009 году.