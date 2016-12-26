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СМИ: китайский клуб предложил футболисту "Барселоны" Турану €50 млн за три года

Спорт
26 декабря, 14:55 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 26, декабря. /ТАСС
Сообщается, что клуб уже сделал футболисту предложение о переходе нынешним летом
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Арда Туран

Арда Туран

© EPA/Alejandro Garcia

МОСКВА, 26 декабря. /ТАСС/. Полузащитник испанского футбольного клуба "Барселона" Арда Туран может перейти в китайский "Гуанчжоу Эвергранд Таобао". Об этом сообщает портал 90min.

Отмечается, что в Китае 29-летний игрок сборной Турции заработает €50 млн за три года. По данным портала, клуб уже сделал футболисту такое предложение о переходе нынешним летом.

Туран выступает за "Барселону" с 2015 года. В нынешнем сезоне он провел за команду 19 матчей, в которых забил 19 мячей и сделал семь результативных передач.

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