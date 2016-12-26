СМИ: "Зенит" заинтересован в приобретении футболиста "Баварии" Роббена

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МОСКВА, 26 декабря. /ТАСС/. Санкт-петербургский футбольный клуб "Зенит" заинтересован в приобретении полузащитника немецкой "Баварии" Арьена Роббена. Об этом сообщает портал ItaSportpress.
Отмечается, что 32-летний голландский футболист может перейти в "Зенит" только в случае выгодного предложения - мюнхенцы просят за своего полузащитника не менее €10 млн. В услугах Роббена заинтересован лично главный тренер петербуржцев Мирча Луческу.
Роббен перешел в "Баварию" в 2009 году из испанского "Реала". В текущем сезоне он провел за немецкий клуб 14 матчей, в которых забил шесть голов и отдал шесть результативных передач.