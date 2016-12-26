СМИ: футболист "Ростова" Навас может перейти в испанскую "Осасуну"

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МОСКВА, 26 декабря. /ТАСС/. Защитник футбольного клуба "Ростов" Сесар Навас может стать игроком испанской "Осасуны". Об этом сообщает портал Diario De Navarra.
Отмечается, что спортивный директор "Осасуны" Педжа Василевич уже провел переговоры с российским клубом по поводу перехода 36-летнего испанца. Трансфер может состояться в январе.
Навас выступает за "Ростов" с 2015 года. В нынешнем сезоне он провел за команду 22 матча во всех турнирах, в которых забил один мяч и сделал две результативные передачи.