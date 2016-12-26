ФК "Ростов" примет решение об уходе Наваса в "Осасуну" после разговора с Бердыевым

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МОСКВА, 26 декабря. /Корр. ТАСС Павел Гуревич/. Решение об уходе защитника футбольного клуба "Ростов" Сесара Наваса в испанскую "Осасуну" будет принято только после разговора с руководством команды и вице-президентом и тренером Курбаном Бердыевым. Об этом ТАСС рассказал член совета директоров "Ростова" Али Узденов.
В понедельник испанский портал Diario De Navarra сообщил, что игрок хочет покинуть "Ростов" и перейти в "Осасуну".
"Уход Наваса в "Осасуну" - один из вариантов развития событий, интерес к нему действительно есть. У него родился маленький ребенок недавно. Но мы надеемся, что он останется с нами. Решение будет принято только после разговора с руководством команды, а самое главное, с Курбаном Бердыевым", - сказал Узденов.
Навас перешел в "Ростов" из казанского "Рубина" летом 2015 года.