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ФК "Ростов" примет решение об уходе Наваса в "Осасуну" после разговора с Бердыевым

Спорт
26 декабря, 16:10 UTC+3 МОСКВА /Корр. ТАСС, Павел Гуревич
В понедельник испанский портал Diario De Navarra сообщил, что игрок хочет покинуть "Ростов" и перейти в "Осасуну"
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Сесар Навас

Сесар Навас

© EPA/MARISCAL

МОСКВА, 26 декабря. /Корр. ТАСС Павел Гуревич/. Решение об уходе защитника футбольного клуба "Ростов" Сесара Наваса в испанскую "Осасуну" будет принято только после разговора с руководством команды и вице-президентом и тренером Курбаном Бердыевым. Об этом ТАСС рассказал член совета директоров "Ростова" Али Узденов.

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В понедельник испанский портал Diario De Navarra сообщил, что игрок хочет покинуть "Ростов" и перейти в "Осасуну".

"Уход Наваса в "Осасуну" - один из вариантов развития событий, интерес к нему действительно есть. У него родился маленький ребенок недавно. Но мы надеемся, что он останется с нами. Решение будет принято только после разговора с руководством команды, а самое главное, с Курбаном Бердыевым", - сказал Узденов.

Навас перешел в "Ростов" из казанского "Рубина" летом 2015 года.

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