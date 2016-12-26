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Фанаты "Лестера" проведут акцию протеста против дисквалификации Варди

Спорт
26 декабря, 16:43 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 26, декабря. /ТАСС
Болельщики выразят несогласие с трехматчевой дисквалификацией футболиста на матче с "Эвертоном"
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Джейми Варди

Джейми Варди

© AP Photo/Scott Heppell, архив

МОСКВА, 26 декабря. /ТАСС/. Болельщики английского футбольного клуба "Лестер" во время матча национального чемпионата против "Эвертона" проведут акцию протеста против трехматчевой дисквалификации нападающего Джейми Варди. Об этом сообщает портал Goal.

В игре 17-го тура первенства против "Сток Сити" (2:2) Варди получил прямую красную карточку. Позднее Футбольная ассоциация Англии дисквалифицировала 29-летнего форварда на три матча.

Перед началом матча с "Эвертоном" на трибунах домашнего стадиона "Лестера" были размещены маски с изображением лица Варди. Во время игры фанаты наденут их в знак протеста против решения футбольной ассоциации.

Матч "Лестер" - "Эвертон" начнется в понедельник в 18:00 мск.

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