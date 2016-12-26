Фанаты "Лестера" проведут акцию протеста против дисквалификации Варди

Футболист М'Вила продлил контракт с "Рубином" на 3,5 годаСпорт 26 декабря, 18:04
IFFHS признала Клаттенбурга лучшим судьей 2016 года, Карасев стал 17-мСпорт 26 декабря, 18:03
Борщевой набор на Украине за год подорожал почти вдвоеМеждународная панорама 26 декабря, 17:43
Лавров обсудил с Чавушоглу установление перемирия на всей территории СирииПолитика 26 декабря, 17:40
Lexus отзывает в РФ почти 19 тыс. кроссоверовЭкономика и бизнес 26 декабря, 17:38
Президент ФК "Амкар" Шилов подтвердил переход Джикии в "Спартак"Спорт 26 декабря, 17:34
Россельхознадзор ограничил ввоз в РФ говядины из ГрузииЭкономика и бизнес 26 декабря, 17:31
"Кристал Пэлас" сыграл вничью с "Уотфордом" в первом матче под руководством ЭллардайсаСпорт 26 декабря, 17:30
Источник: в районе крушения Ту-154 обнаружены тела еще двух погибшихПроисшествия 26 декабря, 17:26
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
МОСКВА, 26 декабря. /ТАСС/. Болельщики английского футбольного клуба "Лестер" во время матча национального чемпионата против "Эвертона" проведут акцию протеста против трехматчевой дисквалификации нападающего Джейми Варди. Об этом сообщает портал Goal.
В игре 17-го тура первенства против "Сток Сити" (2:2) Варди получил прямую красную карточку. Позднее Футбольная ассоциация Англии дисквалифицировала 29-летнего форварда на три матча.
Перед началом матча с "Эвертоном" на трибунах домашнего стадиона "Лестера" были размещены маски с изображением лица Варди. Во время игры фанаты наденут их в знак протеста против решения футбольной ассоциации.
Матч "Лестер" - "Эвертон" начнется в понедельник в 18:00 мск.