Фанаты "Лестера" проведут акцию протеста против дисквалификации Варди

МОСКВА, 26 декабря. /ТАСС/. Болельщики английского футбольного клуба "Лестер" во время матча национального чемпионата против "Эвертона" проведут акцию протеста против трехматчевой дисквалификации нападающего Джейми Варди. Об этом сообщает портал Goal.

В игре 17-го тура первенства против "Сток Сити" (2:2) Варди получил прямую красную карточку. Позднее Футбольная ассоциация Англии дисквалифицировала 29-летнего форварда на три матча.

Перед началом матча с "Эвертоном" на трибунах домашнего стадиона "Лестера" были размещены маски с изображением лица Варди. Во время игры фанаты наденут их в знак протеста против решения футбольной ассоциации.

Матч "Лестер" - "Эвертон" начнется в понедельник в 18:00 мск.