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Нижегородские кандидаты в волонтеры ЧМ-2018 провели футбольный матч

Спорт
26 декабря, 16:47 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 26, декабря. /ТАСС
Игра, посвященная новогодним праздникам и завершению принятия заявок в кандидаты в волонтеры оргкомитета "Россия-2018", завершилась вничью
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МОСКВА, 26 декабря. /ТАСС/. Сборная активистов Волонтерского центра чемпионата мира 2018 года в России в Нижнем Новгороде провела футбольный матч против команды журналистов и сотрудников ФК "Олимпиец". Об этом сообщается на официальном портале для болельщиков ЧМ-2018 в России Welcome2018.com.

Игра, посвященная новогодним праздникам и завершению принятия заявок в кандидаты в волонтеры оргкомитета "Россия-2018", завершилась вничью. Все участники матча продемонстрировали, что они не только готовы помогать в организации чемпионата, но и находятся в отличной физической форме. Судья матча примерил костюм Деда Мороза, а в качестве карточек использовал желтые и красные картонные снежинки.

"Прошедший товарищеский матч стал одним из самых ярких и запоминающихся событий за последнее время, он подарил множество положительных эмоций. Дух соперничества присутствовал на протяжении всей игры, но после нее были лишь дружеские обсуждения. Благодаря этому мероприятию, мы - волонтеры - стали еще дружнее. Несмотря на погодные условия, хорошее настроение ни на минуту не покидало участников, а сувениры с символикой города-организатора после матча никого не оставили равнодушными", - поделился впечатлениям от игры активист волонтерского центра Артем Найпак.

"Зачастую подобные матчи заканчиваются вничью, чтобы подчеркнуть их товарищеский характер, но в этот раз все было иначе. В начале игры было ощущение, что игра закончится разгромом, но мы смогли сделать впечатляющий камбэк. Пускай, не удалось удержать преимущество, но, думаю, что все участники получили удовольствие от футбола. Приятно, что люди, которые могут быть задействованы в организации чемпионата, находятся в такой отличной форме" - сказал сотрудник ФК "Олимпиец" Владимир Комиссаров.

Матчи чемпионата мира 2018 года пройдут с 14 июня по 15 июля на 12 стадионах в 11 городах России: Москве, Санкт- Петербурге, Казани, Нижнем Новгороде, Саранске, Калининграде, Волгограде, Екатеринбурге, Самаре, Сочи и Ростове-на-Дону. В Нижнем Новгороде пройдут шесть встреч: четыре игры группового этапа, матч 1/8 финала и четвертьфинал.

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