"Сочи" проведет матч КХЛ со "Спартаком" в траурных повязках

МОСКВА, 26 декабря. /ТАСС/. "Сочи" проведет домашний матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) с московским "Спартаком" в траурных повязках в память о жертвах крушения самолета Ту-154 министерства обороны. Об этом сообщается на официальном сайте команды.

В понедельник руководящий состав, игроки, тренеры и персонал команды возложили цветы возле часовни архангела Михаила в международном аэропорту города Сочи.

Матч "Сочи" - "Спартак" пройдет 28 декабря. Встреча начнется с минуты молчания.

Самолет потерпел крушение в воскресенье утром неподалеку от Сочи. Он направлялся на авиабазу Хмеймим (Сирия), на его борту находились восемь членов экипажа и 84 пассажира - военнослужащие, представители СМИ и музыканты ансамбля имени Александрова.