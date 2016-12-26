Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Крушение Ту-154 Минобороны РФ
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 27.12:
$ 60.91
€ 63.73
^
Лента новостей
Разделы сайта
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

"Сочи" проведет матч КХЛ со "Спартаком" в траурных повязках

Спорт
26 декабря, 16:57 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 26, декабря. /ТАСС
В понедельник руководящий состав, игроки, тренеры и персонал команды возложили цветы возле часовни архангела Михаила в международном аэропорту города Сочи
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 26 декабря. /ТАСС/. "Сочи" проведет домашний матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) с московским "Спартаком" в траурных повязках в память о жертвах крушения самолета Ту-154 министерства обороны. Об этом сообщается на официальном сайте команды.

В понедельник руководящий состав, игроки, тренеры и персонал команды возложили цветы возле часовни архангела Михаила в международном аэропорту города Сочи.

Матч "Сочи" - "Спартак" пройдет 28 декабря. Встреча начнется с минуты молчания.

Самолет потерпел крушение в воскресенье утром неподалеку от Сочи. Он направлялся на авиабазу Хмеймим (Сирия), на его борту находились восемь членов экипажа и 84 пассажира - военнослужащие, представители СМИ и музыканты ансамбля имени Александрова.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Темы
Крушение Ту-154 Минобороны РФ
В других СМИ
Фото
Эпизод матча "Спартак" - "Локомотив"
8
Ретро, Сталин и "Победа": ХК "Спартак" одержал победу в свой юбилей
Хоккеисты сборной России
10
Российские хоккеисты заняли второе место на Кубке Первого канала
Криштиану Роналду
14
Хет-трик Роналду помог "Реалу" выиграть клубный чемпионат мира
Интересное
От провала на Евро к прообразу команды-2018: год сборной России
"Великий тренер и большой мотиватор": 70 лет Гусу Хиддинку
Матч на все времена. Дерби "Спартак" — ЦСКА в фотографиях
Россия 2016
100 лучших фотографий агентства ТАСС
Что искали россияне в 2016 году
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Крушение самолета Ту-154 Минобороны РФ. Хроника событий
2
Песков назвал безумием слова Рынски о трагедии Ту-154
3
Водолазы обнаружили пятиметровый фрагмент Ту-154
4
Европейский спутник зафиксировал место падения Ту-154 с точностью до 10 метров
5
Флаг ЕС сняли с резиденции президента Молдавии
6
Источник: опознана первая жертва авиакатастрофы Ту-154 над Черным морем
7
Биография Елизаветы Глинки
Темы дня