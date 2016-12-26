СМИ: "Спартак" готов платить футболисту Йоветичу €3,5 млн в год

МОСКВА, 26 декабря. /ТАСС/. Российский футбольный клуб "Спартак" готов платить нападающему Стефану Йоветичу, выступающему за итальянский "Интер", €3,5 млн в год. Об этом сообщает портал Ita Sport Press.

Отмечается, что красно-белые уже сделали "Интеру" официальное предложение. Сумма трансфера 27-летнего черногорца составит €15 млн.

Йоветич выступает за "Интер" с 2015 года. В нынешнем сезоне он провел за команду пять матчей.