Гаджиев заявил, что не может пойти против руководства ФК "Амкар" в вопросе продажи Джикии

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МОСКВА, 26 декабря. /Корр. ТАСС Максим Алланазаров/. Главный тренер "Амкара" Гаджи Гаджиев не может пойти против руководства пермского футбольного клуба в вопросе продажи защитника команды Георгия Джикии. Об этом Гаджиев рассказал ТАСС.
Ранее агент Джикии Вадим Шпинев рассказал ТАСС о том, что сделка по переходу игрока в "Спартак" может быть завершена 26 декабря.
"Конечно, я бы хотел, чтобы Джикия остался в команде до конца сезона, но есть руководство, которое тоже решает поставленные перед ними задачи. Никто бы не хотел, чтобы клуб закончил сезон, к примеру, как "Томь". Я все понимаю и не могу идти против решения руководства", - сказал Гаджиев.
В нынешнем сезоне чемпионата России Джикия провел в составе "Амкара" 16 матчей и забил один гол. Также игрок впервые был вызван в состав сборной России.