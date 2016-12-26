Гаджиев заявил, что не может пойти против руководства ФК "Амкар" в вопросе продажи Джикии

МОСКВА, 26 декабря. /Корр. ТАСС Максим Алланазаров/. Главный тренер "Амкара" Гаджи Гаджиев не может пойти против руководства пермского футбольного клуба в вопросе продажи защитника команды Георгия Джикии. Об этом Гаджиев рассказал ТАСС.

Ранее агент Джикии Вадим Шпинев рассказал ТАСС о том, что сделка по переходу игрока в "Спартак" может быть завершена 26 декабря.

"Конечно, я бы хотел, чтобы Джикия остался в команде до конца сезона, но есть руководство, которое тоже решает поставленные перед ними задачи. Никто бы не хотел, чтобы клуб закончил сезон, к примеру, как "Томь". Я все понимаю и не могу идти против решения руководства", - сказал Гаджиев.

В нынешнем сезоне чемпионата России Джикия провел в составе "Амкара" 16 матчей и забил один гол. Также игрок впервые был вызван в состав сборной России.