Французский яхтсмен в рекордный срок завершил кругосветное одиночное плавание

МОСКВА, 26 декабря. /ТАСС/. Французский яхтсмен Тома Ковиль установил новый рекорд продолжительности кругосветного одиночного плавания. Чтобы обогнуть планету, ему потребовалось 49 дней, три часа, семь минут и 38 секунд, передает агентство France-Presse.

Ковиль совершил плавание на своей яхте Sodebo ("Содебо"), представляющей собой тримаран (судно с тремя корпусами, соединенными между собой в верхней части). Судно завершило в понедельник свой путь в порту Брест на северо-западе Франции.

Ковиля встречала его семья и коллеги, включая французского яхтсмена Франсиса Джойона, установившего предыдущий рекорд одиночного кругосветного плавания, который был побит в понедельник. Достижение Джойона, установленное в 2008 году, равнялось 57 дням. До того момента обладателем рекорда была британка Эллен Макартур, в 2005 году она обогнула земной шар за 71 день.