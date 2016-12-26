Французский яхтсмен в рекордный срок завершил кругосветное одиночное плавание

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МОСКВА, 26 декабря. /ТАСС/. Французский яхтсмен Тома Ковиль установил новый рекорд продолжительности кругосветного одиночного плавания. Чтобы обогнуть планету, ему потребовалось 49 дней, три часа, семь минут и 38 секунд, передает агентство France-Presse.
Ковиль совершил плавание на своей яхте Sodebo ("Содебо"), представляющей собой тримаран (судно с тремя корпусами, соединенными между собой в верхней части). Судно завершило в понедельник свой путь в порту Брест на северо-западе Франции.
Ковиля встречала его семья и коллеги, включая французского яхтсмена Франсиса Джойона, установившего предыдущий рекорд одиночного кругосветного плавания, который был побит в понедельник. Достижение Джойона, установленное в 2008 году, равнялось 57 дням. До того момента обладателем рекорда была британка Эллен Макартур, в 2005 году она обогнула земной шар за 71 день.