"Слован" и "Спартак" проведут матч КХЛ с траурными ленточками

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Источник: в районе крушения Ту-154 обнаружены тела еще двух погибшихПроисшествия 26 декабря, 17:26
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МОСКВА, 26 декабря. /ТАСС/. Братиславский "Слован" и московский "Спартак" проведут матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) с траурными лентами в память о жертвах крушения самолета Ту-154 Министерства обороны. Об этом сообщают пресс-службы команд.
Матч "Слован" - "Спартак" пройдет в понедельник в Братиславе. Встреча начнется с минуты молчания. Игра стартует в 19:00 мск.
Самолет потерпел крушение в воскресенье утром неподалеку от Сочи. Он направлялся на авиабазу Хмеймим (Сирия), на его борту находились восемь членов экипажа и 84 пассажира - военнослужащие, представители СМИ и музыканты ансамбля имени Александрова.