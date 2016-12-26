"Слован" и "Спартак" проведут матч КХЛ с траурными ленточками

МОСКВА, 26 декабря. /ТАСС/. Братиславский "Слован" и московский "Спартак" проведут матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) с траурными лентами в память о жертвах крушения самолета Ту-154 Министерства обороны. Об этом сообщают пресс-службы команд.

Матч "Слован" - "Спартак" пройдет в понедельник в Братиславе. Встреча начнется с минуты молчания. Игра стартует в 19:00 мск.

Самолет потерпел крушение в воскресенье утром неподалеку от Сочи. Он направлялся на авиабазу Хмеймим (Сирия), на его борту находились восемь членов экипажа и 84 пассажира - военнослужащие, представители СМИ и музыканты ансамбля имени Александрова.