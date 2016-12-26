Президент ФК "Амкар" Шилов подтвердил переход Джикии в "Спартак"

МОСКВА, 26 декабря. /Корр. ТАСС Сергей Фукс/. Трансфер футболиста пермского "Амкара" Георгия Джикии в московский "Спартак" является решенным делом.

Об этом ТАСС сообщил президент пермского клуба Геннадий Шилов.

Ранее агент Джикии Вадим Шпинев рассказал ТАСС о том, что сделка по переходу игрока в "Спартак" может быть завершена 26 декабря.

"Да, переход Джикии (в "Спартак") - дело решенное", - сказал Шилов.

В текущем сезоне чемпионата России 23-летний защитник провел в составе "Амкара" 16 матчей и забил один гол, также игрок впервые был вызван в состав сборной России.