IFFHS признала Клаттенбурга лучшим судьей 2016 года, Карасев стал 17-м

МОСКВА, 26 декабря. /ТАСС/. Международная федерация футбольной истории и статистики (IFFHS) признала англичанина Марка Клаттенбурга лучшим арбитром мира в 2016 году. Об этом сообщается на официальном сайте федерации.

Клаттенбург, судивший в 2016 году финалы Кубка Англии, Лиги чемпионов и чемпионата Европы, набрал 141 голос. Второе место в голосовании занял итальянец Никола Риццоли (65), признававшийся лучшим в 2014 и 2015 годах, третьим стал венгр Виктор Кашшаи (55).

Россиянин Сергей Карасев, набравший два голоса, разделил 17-ю строчку рейтинга с французом Клеманом Тюрпеном, поляком Симоном Марчиняком и шотландцем Уильямом Колламом.