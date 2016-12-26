IFFHS признала Клаттенбурга лучшим судьей 2016 года, Карасев стал 17-м

Украинец Коробов лидирует после первого дня ЧМ по быстрым шахматамСпорт 26 декабря, 21:43
Виктор Ашихин, УГМК: В недрах России есть всё, надо только извлечьНовости партнеров 26 декабря, 21:37
Галлиани обсудит с агентом Луиса Адриано возможный переход в "Спартак" 27 декабряСпорт 26 декабря, 21:33
Генподрядчик выполнил работы по достройке "Зенит-Арены" по основным контрактамСпорт 26 декабря, 21:17
ЦСКА обыграл "Енисей" в матче баскетбольной Единой лиги ВТБСпорт 26 декабря, 20:54
Благоустройство "Зенит-Арены" согласно новому контракту закончится 31 мартаСпорт 26 декабря, 20:45
Клуб НХЛ "Питтсбург" продлил контракт с главным тренером СалливаномСпорт 26 декабря, 20:24
Форвард "Флориды" Ягр стал первой звездой недели в НХЛСпорт 26 декабря, 20:22
Хакеры взломали Twitter Sony Music и сообщили о смерти Бритни СпирсОбщество 26 декабря, 20:19
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
МОСКВА, 26 декабря. /ТАСС/. Международная федерация футбольной истории и статистики (IFFHS) признала англичанина Марка Клаттенбурга лучшим арбитром мира в 2016 году. Об этом сообщается на официальном сайте федерации.
Клаттенбург, судивший в 2016 году финалы Кубка Англии, Лиги чемпионов и чемпионата Европы, набрал 141 голос. Второе место в голосовании занял итальянец Никола Риццоли (65), признававшийся лучшим в 2014 и 2015 годах, третьим стал венгр Виктор Кашшаи (55).
Россиянин Сергей Карасев, набравший два голоса, разделил 17-ю строчку рейтинга с французом Клеманом Тюрпеном, поляком Симоном Марчиняком и шотландцем Уильямом Колламом.