"Спартак" заключил долгосрочный контракт с футболистом "Амкара" Джикией

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МОСКВА, 26 декабря. /ТАСС/. Московский футбольный клуб "Спартак" подписал долгосрочный контракт с защитником пермского "Амкара" Георгием Джикией. Об этом сообщает пресс-служба столичного клуба.
По информации пресс-службы "Амкара", 23-летний защитник подписал со "Спартаком" контракт на 4,5 года. Сумма трансфера не разглашается.
"Очень рад, что "Спартак" принял решение подписать со мной контракт, - сказал Джикия. - Готов оправдать доверие и двигаться только вперед. Рассчитываю прежде всего закрепиться в основном составе и сделаю все, чтобы помочь команде добиться поставленных перед ней целей".
Российский защитник выступал за "Амкар" с лета 2015 года, в текущем сезоне он провел 16 матчей в чемпионате России, в которых забил один мяч и выполнил одну голевую передачу. В ноябре 2016 года он впервые был вызван в сборную России на товарищеские матчи с командами Катара (1:2) и Румынии (1:0), однако на поле так и не появился.