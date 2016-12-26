Гендиректор "Амкара": тренерский штаб сможет подготовить достойную замену Джикии

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МОСКВА, 26 декабря. /ТАСС/. Тренерский штаб пермского футбольного клуба "Амкар" сможет найти и подготовить достойную замену перешедшему в московский "Спартак" защитнику Георгию Джикии. Такое мнение выразил генеральный директор "Амкара" Игорь Резвухин, слова которого приводит пресс-служба команды.
Джикия перешел в "Спартак" в понедельник, москвичи заключили контракт с 23-летним защитником на 4,5 года.
"Этот переход - еще одно свидетельство не только уровня самого футболиста, но и высочайшего профессионализма тренерского штаба "Амкара", - сказал Резвухин. - Джикия пришел к нам полтора года тому назад малоизвестным игроком из команды, занявшей предпоследнее место в Футбольный национальной лиге (ФНЛ), а сейчас его были рады видеть в своих рядах сильнейшие клубы России, на него обратили внимание тренеры сборной страны. Что же касается спортивных перспектив "Амкара", то я убежден в том, что наши тренеры смогут найти и подготовить достойную замену Джикии. Минувшим летом команду покинуло сразу несколько ведущих футболистов, однако это не помешало ей не только сохранить боеспособность, но и сделать несколько шагов вверх по турнирной лестнице, стать главным открытием чемпионата страны".
Джикия выступал за "Амкар" с лета 2015 года, в текущем сезоне он провел 16 матчей в чемпионате России, в которых забил один мяч и выполнил одну голевую передачу.