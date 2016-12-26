"Автомобилист" проиграл "Лугано" в стартовом матче Кубка Шпенглера по хоккею

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МОСКВА, 26 декабря. /ТАСС/. Российский хоккейный клуб "Автомобилист" проиграл швейцарскому "Лугано" со счетом 2:4 в первом матче группы Биби Торриани Кубка Шпенглера, который проходит в швейцарском Давосе.
В составе победителей заброшенными шайбами отметились Джеймс Вишневски (10-я минута), Раффаэле Занниц (32), Райан Гарднер (33) и Линус Класен (60). У проигравших отличились Дмитрий Моня (18) и Артем Гареев (49).
В полуфинал турнира напрямую выходят команды, занявшие первые места в каждой из двух групп. Остальные клубы сыграют четвертьфинальные поединки.
В следующем матче "Автомобилист" сыграет с чешским "Маунтфилдом" 27 декабря. "Лугано" встретится с чешским клубом на следующий день.