"Автомобилист" проиграл "Лугано" в стартовом матче Кубка Шпенглера по хоккею

МОСКВА, 26 декабря. /ТАСС/. Российский хоккейный клуб "Автомобилист" проиграл швейцарскому "Лугано" со счетом 2:4 в первом матче группы Биби Торриани Кубка Шпенглера, который проходит в швейцарском Давосе.

В составе победителей заброшенными шайбами отметились Джеймс Вишневски (10-я минута), Раффаэле Занниц (32), Райан Гарднер (33) и Линус Класен (60). У проигравших отличились Дмитрий Моня (18) и Артем Гареев (49).

В полуфинал турнира напрямую выходят команды, занявшие первые места в каждой из двух групп. Остальные клубы сыграют четвертьфинальные поединки.

В следующем матче "Автомобилист" сыграет с чешским "Маунтфилдом" 27 декабря. "Лугано" встретится с чешским клубом на следующий день.