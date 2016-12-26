"Челси" установил рекорд клуба по числу побед подряд в чемпионате Англии

Украинец Коробов лидирует после первого дня ЧМ по быстрым шахматамСпорт 26 декабря, 21:43
Виктор Ашихин, УГМК: В недрах России есть всё, надо только извлечьНовости партнеров 26 декабря, 21:37
Галлиани обсудит с агентом Луиса Адриано возможный переход в "Спартак" 27 декабряСпорт 26 декабря, 21:33
Генподрядчик выполнил работы по достройке "Зенит-Арены" по основным контрактамСпорт 26 декабря, 21:17
ЦСКА обыграл "Енисей" в матче баскетбольной Единой лиги ВТБСпорт 26 декабря, 20:54
Благоустройство "Зенит-Арены" согласно новому контракту закончится 31 мартаСпорт 26 декабря, 20:45
Клуб НХЛ "Питтсбург" продлил контракт с главным тренером СалливаномСпорт 26 декабря, 20:24
Форвард "Флориды" Ягр стал первой звездой недели в НХЛСпорт 26 декабря, 20:22
Хакеры взломали Twitter Sony Music и сообщили о смерти Бритни СпирсОбщество 26 декабря, 20:19
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
МОСКВА, 26 декабря. /ТАСС/. "Челси" одержал победу над "Борнмутом" со счетом 3:0 в домашнем матче 18-го тура чемпионата Англии по футболу.
Забитыми мячами отметились Педро Родригес (24-я, 90-я минуты) и Эден Азар (59, с пенальти). Эта победа стала для лондонцев 12-й подряд в чемпионате страны, что является рекордом клуба. Абсолютный же рекорд по количеству выигранных матчей подряд в чемпионате Англии был установлен в 2002 году лондонским "Арсеналом" (14).
В турнирной таблице "Челси" продолжает лидировать, набрав 46 очков, "Борнмут" с 21 очком идет на 13-м месте.
В следующем матче "Челси" на своем поле примет "Сток Сити", "Борнмут" в гостях сыграет с "Суонси". Обе встречи состоятся 31 декабря.