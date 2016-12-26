"Челси" установил рекорд клуба по числу побед подряд в чемпионате Англии

МОСКВА, 26 декабря. /ТАСС/. "Челси" одержал победу над "Борнмутом" со счетом 3:0 в домашнем матче 18-го тура чемпионата Англии по футболу.

Забитыми мячами отметились Педро Родригес (24-я, 90-я минуты) и Эден Азар (59, с пенальти). Эта победа стала для лондонцев 12-й подряд в чемпионате страны, что является рекордом клуба. Абсолютный же рекорд по количеству выигранных матчей подряд в чемпионате Англии был установлен в 2002 году лондонским "Арсеналом" (14).

В турнирной таблице "Челси" продолжает лидировать, набрав 46 очков, "Борнмут" с 21 очком идет на 13-м месте.

В следующем матче "Челси" на своем поле примет "Сток Сити", "Борнмут" в гостях сыграет с "Суонси". Обе встречи состоятся 31 декабря.