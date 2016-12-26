"Арсенал" победил "Вест Бромвич" в матче чемпионата Англии

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МОСКВА, 26 декабря. /ТАСС/. Футболисты "Арсенала" одержали победу над "Вест Бромвичем" со счетом 1:0 в домашнем матче 18-го тура чемпионата Англии.
Гол на 87-й минуте забил Оливье Жиру.
"Арсенал" идет на третьей позиции в текущем сезоне, имея в активе 37 очков. "Вест Бромвич" с 24 очками занимает девятую строчку.
В следующем туре "Арсенал" 1 января примет "Кристал Пэлас". Днем ранее "Вест Бромвич" сыграет в гостях против "Саутгемптона".