Клуб НХЛ "Питтсбург" продлил контракт с главным тренером Салливаном

МОСКВА, 26 декабря. /ТАСС/. Клуб Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Питтсбург" продлил контракт с главным тренером команды Майком Салливаном. Об этом сообщает пресс-служба клуба.

Соглашение с 48-летним специалистом рассчитано до конца сезона-2019/20.

Салливан возглавляет "Питтсбург" с 2015 года. В 2016 году он привел команду к победе в финале Кубка Стэнли. В нынешнем сезоне "Питтсбург" занимает в турнирной таблице Восточной конференции второе место, набрав в 35 матчах.