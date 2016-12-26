Клуб НХЛ "Питтсбург" продлил контракт с главным тренером Салливаном

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Клуб НХЛ "Питтсбург" продлил контракт с главным тренером СалливаномСпорт 26 декабря, 20:24
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МОСКВА, 26 декабря. /ТАСС/. Клуб Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Питтсбург" продлил контракт с главным тренером команды Майком Салливаном. Об этом сообщает пресс-служба клуба.
Соглашение с 48-летним специалистом рассчитано до конца сезона-2019/20.
Салливан возглавляет "Питтсбург" с 2015 года. В 2016 году он привел команду к победе в финале Кубка Стэнли. В нынешнем сезоне "Питтсбург" занимает в турнирной таблице Восточной конференции второе место, набрав в 35 матчах.