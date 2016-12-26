СМИ: ЦСКА заинтересован в приобретении 17-летнего малийского футболиста

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МОСКВА, 26 декабря. /ТАСС/. Российский футбольный клуб ЦСКА заинтересован в приобретении малийского нападающего Сидики Маиги. Об этом сообщает портал Sporcope.
Отмечается, что главными претендентами на 17-летнего форварда являются португальский "Порту" и турецкий "Галатасарай".
Маига в настоящее время выступает за малийский "Реал Бамако". В составе юношеской сборной Мали, с которой он стал обладателем Кубка Африки среди игроков до 17 лет, он провел семь матчей и отметился тремя забитыми мячами.