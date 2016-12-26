"Слован" победил "Спартак" по буллитам в матче чемпионата КХЛ

МОСКВА, 26 декабря. /ТАСС/. Братиславский "Слован" одержал победу над московским "Спартаком" по буллитам со счетом 5:4 в домашнем матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

Шайбы в составе хозяев забросили Томаш Суровы (22-я и 31-я минуты), Джефф Таффе (28) и Томаш Кундратек (30). Гости ответили точными бросками Александра Васильева (42), Ярослава Дыбленко (47) и Райана Стоа (48). Победный буллит забросил Жига Еглич.

"Спартак" занимает 10-е место в турнирной таблице Западной конференции, набрав 56 очков после 43 игр. "Слован", в активе которого на одно очко меньше, идет на 11-й позиции.

В следующем матче "Спартак" 28 декабря сыграет на выезде против "Сочи". "Слован" 3 января примет "Амур".