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"Локомотив" победил ЦСКА по буллитам в матче чемпионата КХЛ

Спорт
26 декабря, 22:22 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 26, декабря. /ТАСС
Матч начался с минуты молчания в память о жертвах крушения самолета Ту-154 Министерства обороны
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© Валерий Шарифулин/ТАСС

МОСКВА, 26 декабря. /ТАСС/. Ярославский "Локомотив" одержал победу над московским ЦСКА по буллитам со счетом 3:2 в гостевом матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

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Шайбы в составе победителей забросили Артем Ильенко (34-я минута) и Брэндон Козун (38). Хозяева ответили точными бросками Андрея Ермакова (37) и Максима Мамина (57). Победный буллит забросил Козун.

Матч начался с минуты молчания в память о жертвах крушения самолета Ту-154 министерства обороны. Во время минуты молчания на видеокубе демонстрировались изображения ансамбля имени Александрова под его песню "Александровцы". Встреча проходила без традиционного музыкального сопровождения во время пауз.

ЦСКА занимает второе место в турнирной таблице Западной конференции, набрав 97 очков после 44 игр. "Локомотив", в активе которого 76 очков, идет четвертым.

В следующем матче 29 декабря "Локомотив" сыграет в гостях против санкт-петербургского СКА. Днем ранее ЦСКА примет московское "Динамо".

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