Российские хоккеисты сыграют с канадцами на молодежном ЧМ в траурных повязках

МОСКВА, 26 декабря. /ТАСС/. Сборная России по хоккею сыграет с командой Канады в рамках молодежного чемпионата мира в траурных повязках в память о погибших в результате крушения самолета Ту-154 Министерства обороны. Об этом сообщает пресс-служба Федерации хоккея России.

Встреча Канада - Россия пройдет в ночь на вторник, начало - 04:00 мск.

Самолет потерпел крушение в воскресенье утром неподалеку от Сочи. Он направлялся на авиабазу Хмеймим (Сирия), на его борту находились восемь членов экипажа и 84 пассажира - военнослужащие, представители СМИ и музыканты ансамбля имени Александрова.