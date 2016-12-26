Российские хоккеисты сыграют с канадцами на молодежном ЧМ в траурных повязках

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МОСКВА, 26 декабря. /ТАСС/. Сборная России по хоккею сыграет с командой Канады в рамках молодежного чемпионата мира в траурных повязках в память о погибших в результате крушения самолета Ту-154 Министерства обороны. Об этом сообщает пресс-служба Федерации хоккея России.
Встреча Канада - Россия пройдет в ночь на вторник, начало - 04:00 мск.
Самолет потерпел крушение в воскресенье утром неподалеку от Сочи. Он направлялся на авиабазу Хмеймим (Сирия), на его борту находились восемь членов экипажа и 84 пассажира - военнослужащие, представители СМИ и музыканты ансамбля имени Александрова.