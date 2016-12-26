Тренер: в матче с "Локомотивом" у ЦСКА не нашлось хоккеистов, способных переломить игру

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МОСКВА, 26 декабря. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Главный тренер хоккейного клуба ЦСКА Дмитрий Квартальнов расстроен, что в составе команды не нашлось игроков, которые бы переломили ход неудачно складывающегося матча с "Локомотивом". Об этом он рассказал журналистам.
В понедельник ярославский "Локомотив" одержал гостевую победу над московским ЦСКА по буллитам со счетом 3:2 в гостевом матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
"Думаю, победа "Локомотива" заслуженная: как и в Ярославле, мы проиграли опять из-за этих стыков, борьбы, и на что мы обращали внимание, это не дошло (до игроков), - сказал Квартальнов. - Да, может быть день не тот, но у нас команда в состоянии "ломать" такие матчи, и есть люди, которые могут это сделать. Но их не нашлось, и это печально для нас, поскольку игра в нашем исполнении получилась блеклой, хотя я считал, что мы в очень хорошей форме, были наглыми и злыми. Только молодежь сыграла неплохо".
По словам Квартальнова, получивший несколько месяцев назад травму словенский форвард Ян Муршак готов уже сыграть. "Но Муршак выйдет после Нового года. С "Динамо" он не сыграет, хотя он готов. Валера (Ничушкин) тоже выйдет в Новом году, как и (Стефан) да Коста", - отметил Квартальнов.
Тренер армейцев добавил, что вратарь команды Илья Сорокин не сыграли по причине болезни.
Следующий матч ЦСКА проведет 28 декабря дома против столичного "Динамо".