Кудашов: овертаймы "три на три" в КХЛ выглядят скучнее, чем в Северной Америке

МОСКВА, 26 декабря. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Овертаймы в формате "три на три" в чемпионате Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) выглядят поскучнее, чем в Северной Америке. Такое мнение журналистам высказал главный тренер "Локомотива" Алексей Кудашов.

"Локомотив" выиграл по буллитам в гостях у ЦСКА со счетом 3:2. Обе команды впервые сыграли овертайм в формате "три на три", которой был утвержден советом директоров КХЛ в начале декабря.

"Игра все равно другая: если мы сравниваем с североамериканским хоккеем, то в нашем исполнении мне показалось это даже скучнее, так как многие боятся ошибиться и играют очень осторожно", - сказал Кудашов.

Он признал, что не сдержался в общении с судьями в третьем периоде, когда "Локомотив" наказали игрой в меньшинстве из-за нарушения численного состава. "Игровой момент, всегда могут быть эмоции. Я извинился перед судьями, в тот момент не сдержался. Удаления Пашнина до конца матча я не видел, эпизод мы не разбирали", - вспомнил он.

Две игры подряд у "Локомотива" в воротах провел Александр Судницин, учитывая, что основным вратарем команды является Алексей Мурыгин. "У Мурыгина есть небольшое повреждение, что-то с глазом. Во-вторых, Сашка неплохо сыграл. Есть заготовленный план, и на следующий матч будет другой вратарь", - сказал Кудашов.

Следующий матч "Локомотив" сыграет в гостях со СКА 29 декабря.