Шведы разгромили сборную Дании в стартовом матче молодежного ЧМ по хоккею

МОСКВА, 26 декабря. /ТАСС/. Хоккеисты сборной Швеции нанесли разгромное поражение команде Дании со счетом 6:1 в стартовом матче молодежного чемпионата мира, который прошел в Монреале.

Шайбы в составе победителей забросили Александер Нюландер (11-я и 39-я минуты), Джоэль Эрикссон Эк (19), Джонатан Дален (25), Карл Грундстрем (27) и Расмус Далин (34). Датчане ответили точным броском Николая Крага (58).

Следующий матч шведы проведут 29 декабря против команды Швейцарии. Днем ранее датчане сыграют против сборной Финляндии.

Молодежный чемпионат мира проходит в Монреале и Торонто с 26 декабря по 5 января. Сборная России свой первый матч проведет 27 декабря против канадцев.