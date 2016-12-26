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Федоров: овертаймы "три на три" в КХЛ выглядят интересней из-за акцента на атаку

Спорт
26 декабря, 23:24 UTC+3 МОСКВА /Корр. ТАСС, Рустам Шарафутдинов
Как отметил главный менеджер по селекции ЦСКА Сергей Федоров, такой формат овертайма интересен, потому что на лед выходят два нападающих и один защитник в составах команд
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Сергей Федоров

Сергей Федоров

© Валерий Шарифулин/ТАСС, архив

МОСКВА, 26 декабря. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Овертайм в формате "три на три" в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ) выглядит интересней, поскольку команды играют с акцентом на атаку, а не на оборону. Такое мнение журналистам высказал главный менеджер по селекции ЦСКА Сергей Федоров.

Новый формат овертайма (ранее он представлял собой игру "четыре на четыре") был принят на последнем заседании совета директоров КХЛ в начале декабря. ЦСКА и "Локомотив" впервые сыграли в новом формате, но не забили, и "Локомотив" выиграл по буллитам.

"Считаю, что это интересно, потому что выходит два нападающих и один защитник, акцент на нападение и забитый гол, - сказал Федоров. - Смотрится зрелищно и у нас, и в НХЛ, хотя там никто не думает об обороне. Потому что там "качели": идет атака в одну сторону, подбор шайбы и атака в другую сторону. Тренеры могут изменить, чтобы три человека играли в обороне, но пока наблюдается именно такая тенденция".

По мнению Федорова, ЦСКА не заслужил победу над ярославским клубом, отыгравшись под занавес третьего периода. "Думаю, ребята и тренеры понимают, что мы не заслужили победу, хотя шансы на буллитах у всех равные. Исполнительское мастерство у "Локомотива" в этом плане было лучшим. Сегодня мы играли сами тяжело, были длинные паузы, а гости были более мотивированы", - отметил он.

ЦСКА не стал никого приобретать в последний день трансферного окна, которое закрылось в ночь на 26 декабря. "Может, у нас были какие-то планы, но по определенным причинам им не суждено было сбыться. У нас были кое-какие направления, планы, были игроки, но не получилось", - подчеркнул он.

Следующий матч ЦСКА сыграет 28 декабря дома со столичным "Динамо".

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