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ФФУ предложила сборным Аргентины и Бразилии провести сборы перед ЧМ-2018 на Украине

Спорт
26 декабря, 23:33 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 26, декабря. /ТАСС
Как сообщил президент Федерации футбола Украины Андрей Павелко, будут проведены переговоры о проведении товарищеских матчей с южноамериканскими командами
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Сборная Бразилии

Сборная Бразилии

© FERNANDO BIZERRA/EPA

МОСКВА, 26 декабря. /ТАСС/. Федерация футбола Украины (ФФУ) отправила сборным Аргентины и Бразилии предложения провести сборы команд перед чемпионатом мира 2018 года на Украине. Об этом сообщил президент ФФУ Андрей Павелко, слова которого приводит портал XSport.

"ФФУ отправит администратора на переговоры с Аргентиной и Бразилией, на 2017-й год календарь сверстан, поэтому в нем провести матч невозможно, - сказал Павелко. - А перед ЧМ-2018 аргентинцы и бразильцы захотят провести сбор в Европе, ФФУ предложила им провести сбор на Украине. Хотим сработать на опережение и договориться о проведении товарищеских матчей в 2018-м".

Чемпионат мира по футболу 2018 года пройдет с 14 июня по 15 июля на 12 стадионах в 11 городах России: Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Сочи, Нижнем Новгороде, Самаре, Калининграде, Екатеринбурге, Саранске, Волгограде и Ростове-на-Дону.

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