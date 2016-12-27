Полтавченко: подготовка к Кубку конфедераций в Петербурге идет практически по плану

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 27 декабря. /ТАСС/. Подготовка к Кубку конфедераций в Санкт-Петербурге, который состоится в 2017 году в нескольких городах России, идет практически по графику. Об этом в интервью агентствам рассказал губернатор города Георгий Полтавченко.

"Практически все идет по графику. К Кубку конфедераций уже в 2017 году будут сданы развязка на пересечении Пулковского шоссе с Дунайским проспектом (на сегодня готовность 75%) и Яхтенный мост - подарок наших строителей, и подарок хороший, потому что он улучшит транспортную доступность из густонаселенного Приморского района на Крестовский остров. Его откроют для движения весной 2017 года", - сказал он.

Губернатор напомнил, что в дальнейшем к чемпионату мира по футболу будет построена и реконструирована набережная Макарова, две станции метро, мост через остров Серный с Васильевского острова на Петроградскую сторону. "Отставание по метро в начале этого года составляло порядка двух месяцев, к 1 декабря оно сократилось до 30 дней. Метростроевцы объясняют, что была сложной проходка через грунты со стороны Приморского района. У них готов вариант, как наверстать этот месяц после того, как проходческий щит дойдет до самой станции "Новокрестовская". Наши метростроевцы - люди опытные, думаю, что так оно и будет", - добавил он.

Сейчас также ведутся активные работы по подготовке четырех тренировочных площадок, одна из них (на проспекте Металлистов) будет готова к Кубку конфедераций, остальные три - к чемпионату мира 2018 года.

Губернатор добавил, что если на Конюшенной площади, которая выбрана для фан-зоны на время Кубка, все пройдет нормально, то она останется там и на чемпионат мира. "Мы сейчас потренируемся на Кубке конфедераций, если там все пройдет нормально, то и на чемпионат мира фан-зону оставим там. ФИФА, как известно, изначально склонялась к Дворцовой площади. Но не надо забывать, что в нашем городе живет и к нам приезжает к нам большое количество людей, мягко говоря, равнодушных к футболу. Не давать им возможности полюбоваться красотами нашего города, в том числе Дворцовой площадью - я считаю, это неправильно", - рассказал он.

Матчи Кубка конфедераций пройдут в Москве (стадион "Открытие-Арена"), Санкт-Петербурге (стадион на Крестовском острове), Сочи (стадион "Фишт") и Казани (стадион "Казань-Арена") с 17 июня по 2 июля 2017 года. Эти города также примут матчи чемпионата мира в 2018 году.