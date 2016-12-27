Полтавченко: строительство "Зенит-Арены" завершено, акт ввода подпишут на днях

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 27 декабря. /ТАСС/. Строительные работы на стадионе "Зенит-Арена" в Санкт-Петербурге завершены, "со дня на день" должен быть подписан акт ввода в эксплуатацию. Об этом в интервью информагентствам сообщил губернатор Санкт-Петербурга Георгий Полтавченко.

"Со дня на день должен быть подписан акт ввода в эксплуатацию. Фактически строительные работы на стадионе завершены. У нас появился действительно уникальный как с дизайнерской, так и с функциональной точки зрения спортивный объект, не имеющий аналогов в нашей стране", - сказал Полтавченко. По его словам, уже сегодня это стадион, на котором можно играть в футбол, проводить официальные мероприятия, но для этого надо получить официальный документ.

"Дальше начнутся работы, связанные с приспособлением стадиона под требования Международной федерации футбола (ФИФА). Как только будет получен акт ввода в эксплуатацию, начнется оформление стадиона в собственность города. После этого, вступив в права собственника, город передаст стадион эксплуатирующей организации, ФК "Зенит". С ним подписан соответствующий меморандум", - отметил губернатор. Он отметил, что представители футбольного клуба с лета этого года уже работают на стадионе, в том числе, высказывают свои пожелания и претензии. "Сейчас все затраты, включая эксплуатацию, лежат на городе. Как только мы заключим соглашение о передаче, то все траты будут переведены на ФК "Зенит", содержать будет он. Включая закупку дополнительного оборудования, не входившего в смету на строительство", - сказал Полтавченко.

Губернатор сообщил, что в условиях соглашения будет заложена обязательная возможность проведения крупных мероприятий: фестивалей, концертов, культурных и спортивных массовых мероприятий, общегородских праздников. "Только в этом случае бюджетные затраты и все хлопоты, связанные с выкатным полем, будут оправданы. Что еще важно, мы рассматриваем вместе с клубом возможность использования подтрибунных пространств для проведения различного рода выставок, инсталляций и так далее", - отметил он.

Накануне в компании "Метрострой", являющейся генеральным подрядчиком по достройке стадиона, заявили, что выполнили основные строительные работы по двум основным контрактам на завершение строительства и благоустройство зоны вокруг стадиона. По словам представителя компании, документы переданы заказчику и стали основанием для обращения в Ростехнадзор для получения разрешения на ввод в эксплуатацию. По состоянию на 23:30 мск 26 декабря информации о получении данного документа нет.

Губернатор пообещал наказание тем, кто "нагрел руки" на строительстве

Полтавченко также пообещал привлекать к ответственности всех, кто путает общественное со своим и попытался нагреть руки на строительстве стадиона.

"Вы, наверное, обратили внимание, что политика моя заключается в том, что у нас никогда не было, нет и не будет никакой круговой поруки. И тех, кто начинает в Петербурге государственное и общественное путать со своим, мы привлекали и будем привлекать к ответственности. В том числе, и к уголовной. Если есть возможность вовремя избавиться от этих людей, мы от них избавляемся. Если вскрываем какие-то факты хищения и злоупотребления, то мы сами передаем в правоохранительные органы эту информацию для принятия соответствующих решений. Эта политика неизменна, она будет продолжаться, пока я руковожу нашим городом", - сказал он на вопрос о возможных новых "громких делах", как с арестом бывшего вице-губернатора Марата Оганесяна.

При этом Полтавченко отметил, что "сегодня на стадионе только что не под микроскопом все просматривается, правоохранительные, надзорные и контролирующие структуры там каждый день, каждую ночь". "Они наблюдают за всеми, отслеживают все финансовые потоки. У меня есть надежда, что в последнее время там серьезных нарушений не допускается. Но с уверенностью могу сказать только одно. Мы стадион введем, он будет радовать горожан и работать на город. Но мы никого не отпустим из тех, кто попытался нагреть там руки. И неважно, какую должность он занимает или занимал, как он работал", - подчеркнул губернатор.

​История строительства

17 ноября бывшему вице-губернатору Марату Оганесяну предъявили обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ ("Мошенничество")". В СК сообщили, что во время допроса уже в качестве обвиняемого он отказался от дачи показаний. 16 ноября пресс-служба СК РФ сообщила о задержании экс-чиновника в Москве по делу о мошенничестве при строительстве стадиона на Крестовском острове. В ходе расследования уголовного дела следователями совместно с сотрудниками регионального управления ФСБ и УЭБиПК был установлен факт хищения в 2014 году более 50 млн рублей при заключении генподрядчиком ЗАО "Трансстрой" договора с компанией "ТДМ" на поставку табло для стадиона. В деле есть еще несколько фигурантов, один из них, сотрудник "ТДМ" Артем Куспиц, находится под стражей.

Стадион, где пройдут матчи чемпионата мира по футболу 2018 года, был заложен в западной части Крестовского острова в 2007 году. Его проект неоднократно корректировался, каждый раз стоимость арены увеличивалась. В июле администрация Петербурга расторгла контракт с генподрядчиком компанией "Инжтрансстрой-СПб" (дочерняя компания "Трансстроя"). Новым генподрядчиком по достройке стадиона и прилегающих территорий стала петербургская компания "Метрострой". Завершение строительно-монтажных работ и ввод в эксплуатацию арены планировались на 26 декабря.