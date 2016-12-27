Американцы разгромили сборную Латвии в матче молодежного ЧМ по хоккею

МОСКВА, 27 декабря. /ТАСС/. Хоккеисты сборной США крупно победили команду Латвии со счетом 6:1 в своем стартовом матче молодежного чемпионата мира, который прошел в Торонто.

Шайбы в составе победителей забросили Патрик Харпер (7-я минута), Колин Уайт (27), Клэйтон Келлер (39, 52), Джереми Бракко (58) и Джордан Гринуэй (60). В составе латвийцев отличился Ренарс Крастенбергс (16).

Следующий матч американцы проведут 29 декабря против команды Словакии. Днем ранее сборная Латвии сыграет против россиян.

Молодежный чемпионат мира проходит в Монреале и Торонто с 26 декабря по 5 января. Сборная России свой первый матч проведет 27 декабря против канадцев. В группе А в Монреале выступают команды Финляндии, Швеции, Чехии, Швейцарии и Дании, в группе В в Торонто - России, Канады, США, Словакии и Латвии.