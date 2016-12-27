Американцы разгромили сборную Латвии в матче молодежного ЧМ по хоккею

Комплексная тренировка войск связи прошла в Восточном военном округеАрмия и ОПК 27 декабря, 3:52
Трамп назвал состояние экономики США не столь безнадежным, как до выборовМеждународная панорама 27 декабря, 3:45
Более 2 тыс. новобранцев осеннего призыва поступили на корабли в соединения и части ТОФАрмия и ОПК 27 декабря, 3:28
Спринтер Де Грасс признан спортсменом года среди мужчин в КанадеСпорт 27 декабря, 3:01
Пять человек, из них трое полицейских, ранены злоумышленником на западе МосквыПроисшествия 27 декабря, 2:59
Ученые ДВФУ в 2017 году проведут разведочное бурение в Арктике для "Роснефти"Наука 27 декабря, 2:44
Bild: правящая в ФРГ коалиция планирует принять новый антитеррористический планМеждународная панорама 27 декабря, 2:09
Выставка "Эра Григоровича" к 90-летию хореографа открывается в Бахрушинском музееКультура 27 декабря, 1:58
Додон заявил, что на здании резиденции президента не будет флага ЕвросоюзаМеждународная панорама 27 декабря, 1:51
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
МОСКВА, 27 декабря. /ТАСС/. Хоккеисты сборной США крупно победили команду Латвии со счетом 6:1 в своем стартовом матче молодежного чемпионата мира, который прошел в Торонто.
Шайбы в составе победителей забросили Патрик Харпер (7-я минута), Колин Уайт (27), Клэйтон Келлер (39, 52), Джереми Бракко (58) и Джордан Гринуэй (60). В составе латвийцев отличился Ренарс Крастенбергс (16).
Следующий матч американцы проведут 29 декабря против команды Словакии. Днем ранее сборная Латвии сыграет против россиян.
Молодежный чемпионат мира проходит в Монреале и Торонто с 26 декабря по 5 января. Сборная России свой первый матч проведет 27 декабря против канадцев. В группе А в Монреале выступают команды Финляндии, Швеции, Чехии, Швейцарии и Дании, в группе В в Торонто - России, Канады, США, Словакии и Латвии.