Спринтер Де Грасс признан спортсменом года среди мужчин в Канаде

Канадец Андре Де Грасс, ямаец Усэйн Болт и француз Кристоф Лемэтр (слева направо) на пьедестале почета после финального забега на 200 м на Олимпиаде-2016 © EPA/YOAN VALAT

ОТТАВА, 27 декабря. /Корр. ТАСС Даниил Студнев/. Канадский легкоатлет Андре Де Грасс стал лауреатом премии Лионеля Конахера - награды, которая ежегодно вручается лучшему канадскому спортсмену журналистами национального агентства новостей "Канадиан Пресс".

22-летний спортсмен в 2016 году стал бронзовым и серебряным призером Олимпийских игр в Рио-де-Жанейро на дистанциях 100 и 200 метров. Также еще одну бронзовую награду атлет получил в эстафете 4х100 м.

Де Грасс получил 43 голоса (66%). Второе место досталось капитану сборной Канады по хоккею, победившей в сентябре на Кубке мира, Сидни Кросби (18 голосов). Также журналисты агентства голосовали за прыгуна в высоту Дерека Друэна, капитана клуба НХЛ "Эдмонтон" Коннора Макдэвида и теннисиста Милоша Раонича.

Премия Лионеля Конахера впервые была вручена в 1932 году. Она названа в честь выдающегося канадского спортсмена, завоевавшего чемпионские титулы в нескольких спортивных дисциплинах (регби, хоккей).